Francisco Trincão, jogador do Sporting, na flash interview à Sport TV, após a vitória na visita ao Vitória de Guimarães (4-1), na 15.ª jornada da Liga:

Golo desta época é mais saboroso

«Todos os golos são importantes, é sempre bom ajudar a equipa com golos e assistências. Estou feliz pela vitória e pelo apoio dos adeptos que tem sido incrível.»

Supremacia do Sporting

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil contra uma grande equipa, mas soubemos ter bola, jogámos bastante bem, principalmente na primeira parte. Fizemos golos nas nossas oportunidades, isso também ajuda sempre. Acreditámos até ao fim e sofremos um bocadinho, também faz parte.»

Início de segunda parte difícil com o golo sofrido por Rui Silva

«Somos um grupo, estamos unidos e queria dedicar o prémio ao Ivan [Fresneda], que teve uma semana muito difícil. Estamos todos unidos. Hoje erra um, amanhã é outro. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, o estádio leva a equipa, mas soubemos ser uma família.»

É mais difícil manter crença viva porque os rivais não tropeçam?

«Estamos focados em nós. Temos muitos jogos difíceis pela frente. No fim vemos o que acontece.»