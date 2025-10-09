Francisco Trincão, extremo do Sporting e da Seleção Nacional, falou aos jornalistas nesta quinta-feira na conferência de imprensa de antevisão ao Portugal-Irlanda, da qualificação para o Mundial 2026. Trincão abordou a pouca utilização na Seleção... e muita no Sporting.

Falta de minutos na Seleção

«Acima de tudo, tenho de estar contente por esses minutos que tenho, porque acho que é valorizar tudo o que eu tenho feito até agora. E depois é só continuar a fazer o meu trabalho para ajudar ainda mais.»

Muitos minutos no Sporting

«Estou sempre preparado. Também trabalho bastante para isso. Acho que hoje em dia tenho que me focar cada vez mais no extra-futebol. É claro que a época passada foi longa, mas isso acho que faz parte também do crescimento. E acho que hoje em dia estou mais preparado para ganhar esse tipo de jogos e muitos jogos.»