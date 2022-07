Pedro Porro

O mais aplaudido esta noite em Alvalade. Arrancou aplausos a defender, com destaque para um grande corte sobre Óliver Torres, ainda na primeira parte, mas também a atacar, como é exemplo um lance em que invadiu a área do Sevilha em drible. O lateral terminou a última época em grande forma e ameaça começar a nova ao mesmo nível. Incansável a subir e a descer o corredor e arrancar cruzamentos perigosos para a área.

Morita

Foi chamado ao jogo aos 24 minutos, sinal que Ruben Amorim não estava satisfeito com o que estava a ver. A verdade é que com a entrada do japonês, o Sporting soltou-se das amarras do Sevilha e conseguiu equilibrar o jogo. Morita coordenou-se bem com Matheus Nunes e, com os corredores bem fechados pelos andaluzes, os leões ganharam uma escapatória pela zona central. Será exagerado dizer que Morita mudou o jogo, mas mudou certamente a forma da equipa jogar.

Ugarte

Foi sacrificado cedo por Amorim, ao que tudo indica, por motivos físicos. A verdade é que o jovem uruguaio estava lento numa zona fulcral do jogo, onde o Sevilha mandava com as rápidas desmarcações de Rakitic, Fernando e Óliver Torres. Um dos jogadores mais promissores da temporada passada, não começa nada bem a nova época.

Matheus Nunes

Outro jogador que esteve uns furos abaixo do que já mostrou. Amorim sacrificou Ugarte, mas a verdade é o internacional português também não estava bem. Ainda ensaiou um remate de raiva na primeira parte, mas sem a melhor direção.

Pedro Gonçalves

Uma exibição em crescendo, como toda a equipa. Muito apagado na primeira parte em que praticamente ajudou apenas a defender. Bem melhor na segunda, a aparecer muitas vezes na frente a conseguir desequilíbrios, com destaque para um remate que passou muito perto do poste.

Trincão

Foi titular neste jogo de apresentação aos adeptos, mas está longe do que já demonstrou. Começou pela esquerda, mas depois trocou com Pote e também jogou sobre a direita, mas faltou-lhe sempre a velocidade que lhe é característica para desequilibrar.

Rochinha

O reforço contratado ao Vitória entrou já no decorrer da segunda parte e encaixou bem na dinâmica que os leões já estavam a desenvolver.

Fatawu

Com pouco mais de cinco minutos em campo, não conseguiu marcar muitos pontos esta noite. Acaba por ficar ligado à derrota nos penáltis, ao atirar à trave no último pontapé.