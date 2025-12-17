O Sporting está impedido de vender bilhetes para a visita ao Athletic Bilbau, para o jogo da oitava e última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, confirmou a UEFA, esta quarta-feira.

A proibição surge na sequência do arremesso de artefactos pirotécnicos por parte de adeptos dos leões em Munique, segundo o organismo.

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina (CEDB) do organismo efetivou o castigo que pendia sobre o clube desde 2024, aquando da receção ao Arsenal, na mesma competição e pelos mesmos motivos, além de ter aplicado uma multa de 40 mil euros ao Sporting.

Desta forma, os verde e brancos esto impedidos de comercializar bilhetes para o último encontro na fase de liga, agendado para 28 de janeiro de 2026.

Na semana passada, na deslocação à Allianz Arena, em Munique, adeptos do Sporting deflagraram e arremessaram artefactos pirotécnicos nas bancadas, sendo que, no dia seguinte à derrota por 3-1, na sexta jornada da fase de liga, a polícia de Munique informou que tinham sido detidos dois apoiantes do Sporting.

