Após o castigo aplicado pela UEFA, que proibiu o Sporting de vender bilhetes para o próximo jogo fora de casa para a Liga dos Campeões, diante do Athletic Bilbao a 28 de janeiro, o clube leonino deixou um apelo em comunicado.

«O Sporting CP reitera o apelo ao comportamento responsável, reforçando que um novo incumprimento poderá ter repercussões financeiras e disciplinares ainda mais significativas para o Clube. As acções individuais têm, inevitavelmente, repercussões para todos. Somos todos Sporting CP e é dever de todos zelar pela segurança e pelo futuro da instituição», reagiu o Sporting.

Na origem do castigo, recorde-se, esteve a utilização de pirotecnia, por parte de adeptos dos leões, no recente jogo com o Bayern Munique para a Champions. O Sporting foi ainda multado em 30 mil euros e viu ser-lhe aplicada uma outra pena acessória suspensa de mais um jogo de proibição de venda para um futuro jogo realizado na condição de visitante: esta sanção passa a efetiva caso haja uma nova condenação num período de dois anos a contar da data da decisão.

O Athletic Bilbao-Sporting encerra a fase de liga da Champions.