O PSG avançou com uma proposta junto do Sporting para a contratação de Manuel Ugarte.

A oferta do clube francês, no valor de 60 milhões de euros, foi apresentada pelo superagente Jorge Mendes e deu entrada nos escritórios da SAD leonina na passada segunda-feira.

A oferta iguala o valor da cláusula de rescisão de Ugarte, mas propõe o pagamento faseado do valor total, pelo que é necessária a negociação entre as partes para chegar a um acordo.

Já há antes disso, de resto, Jorge Mendes tinha avisado a administração do Sporting de que o PSG ia avançar pelo médio uruguaio, o que agora se confirma.

No entanto, e tal como sabia da intenção do clube francês, a SAD leonina também já tem conhecimento, segundo apurou o Maisfutebol, de que também o Chelsea está interessado no jogador e se prepara para avançar exatamente com a mesma proposta: 60 milhões de euros, pagos em várias prestações. A proposta deve chegar em breve a Alvalade e coloca o Sporting e o jogador numa posição negocial mais favorável.

Refira-se que o Chelsea enviou recentemente a Alvalade Behdad Eghbali, o braço direito de Todd Boehly, para ver Ugarte num jogo do Sporting, em mais um sinal da cobiça no jogador.

Nos últimos dias, o uruguaio foi associado também a outros clubes ingleses que procuram um médio defensivo, entre eles o Liverpoool e o Tottenham.

Vale a pena recordar, por fim, que o Sporting tem nesta altura 70 por cento do passe de Ugarte, pelos quais pagou 10,5 milhões de euros. O Famalicão tem 10 por cento e o Fénix tem 20 por cento. O que significa que da oferta feita por 60 milhões de euros, a SAD leonina teria direito a 42 milhões, enquanto ao Famalicão caberiam seis milhões.