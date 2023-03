Expulso nos instantes finais do prolongamento do Arsenal-Sporting, Manuel Ugarte teve de ver os penáltis no balneário. E pelo telemóvel.

«No balneário havia uma televisão, mas não estava a dar o jogo. Então vi os penáltis no telemóvel, mas os gritos das bancadas chegavam primeiro do que a imagem», contou o médio leonino aos compatriotas do Sport 890.

«Foi tudo incrível. O ambiente era tal e qual aquilo que estamos habituados a ver na televisão. Eliminar a melhor equipa do momento, que lidera a Premier League, no seu próprio estádio... foi um jogo incrível», acrescentou Ugarte, que considerou justa a sua expulsão.

O médio foi ainda confrontado com as notícias que davam conta de que teria sido oferecido ao Barcelona, mas garantiu não saber nada: «Vi nas redes sociais, mas não me disseram nada. Não estou nervoso com uma possível transferência, pois sinto-me cómodo e contente no Sporting.»