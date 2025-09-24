Setembro é altura de mudanças para muitos jovens em Portugal que seguem o percurso académico para a universidade.

Entre os cerca de 53 mil colocados somando as duas fases, há pelo menos um nome conhecido dos sportinguistas: João Simões.

Com uma média de 15,07 valores, o médio de 18 anos foi admitido no curso de Reabilitação Psicomotora da Faculdade de Motricidade Humana, na Universidade de Lisboa.

O médio não escondeu o nervosismo do primeiro dia de aulas, num semestre em que vai apenas frequentar uma cadeira.

«Muito pior do que antes de um jogo. Prefiro no campo, é a minha praia», disse aos meios da Sporting TV.

João Simões fez ainda questão de recordar a importância da escola no seu percurso enquanto jogador, algo que lhe foi incutido desde cedo, especialmente pela mãe.

«Quando vim para cá, a minha mãe disse-me: 'à primeira negativa, independentemente de estar no Sporting, voltas para casa.' Sempre me foi incutido que a escola é fundamental», afirmou.

«Nunca se esqueçam da escola. Dá-nos outras ferramentas que são importantes também para o sucesso no futebol. É bom ter o desporto e conseguir viver disso, mas para já, infelizmente, nem todos chegam lá. Sabemos da dificuldade em ser jogador de futebol, é uma percentagem muito pequena, mas mesmo assim é preciso ter um plano para depois ou caso algo aconteça durante a carreira, porque também é curta», refletiu o médio de 18 anos.

«Não podia pedir algo melhor do que tudo isto», resumiu o canhoto, que encara este novo desafio como encara cada jogo.

«Tenho de ter vontade de aprender. Hoje estou cá, para a semana não sei, devido à Champions. É aproveitar ao máximo o tempo que tenho», concluiu.

De recordar, João Simões chegou ao Sporting com apenas 11 anos e estreou-se na última temporada, acabando por se sagrar campeão nacional. Recentemente, renovou contrato com os leões até 2030.

