Apesar da desilusão uruguaia no Mundial 2026, Maxi Araújo foi dos poucos jogadores que brilharam na formação orientada por Marcelo Bielsa, o que levou o ala do Sporting a somar interessados. No entanto, Martin Rodríguez Nader, um dos empresários do jogador, confessou que será difícil tirá-lo de Alvalade.

«Teve uma grande prestação tanto no campeonato como na Liga dos Campeões. Precisava agora de se mostrar no Mundial. Quanto maior é o desafio mais ele à altura está. Quando um jogador se destaca no Sporting, não é fácil tirá-lo de lá. É o caso de Maxi. O Sporting tem muito dinheiro e não vende barato. Só há 20 ou 30 equipas no Mundo que podem chegar a Maxi: as equipas da Premier e duas ou três equipas principais das restantes grandes ligas. Dificilmente o Maxi acaba num clube que não seja um desses, face ao clube em que está e ao que ele procura e para o que estamos a apontar», disse.

Na temporada passada, recorde-se, Maxi Araújo apontou sete golos e cinco assistências em 47 jogos ao serviço do Sporting. O internacional uruguaio está blindado por uma cláusula de 80 milhões de euros.

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