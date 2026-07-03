Empresário de Maxi Araújo aborda o futuro: «Não é fácil tirá-lo do Sporting»
Ala leonino deu nas vistas no Mundial 2026
Ala leonino deu nas vistas no Mundial 2026
Apesar da desilusão uruguaia no Mundial 2026, Maxi Araújo foi dos poucos jogadores que brilharam na formação orientada por Marcelo Bielsa, o que levou o ala do Sporting a somar interessados. No entanto, Martin Rodríguez Nader, um dos empresários do jogador, confessou que será difícil tirá-lo de Alvalade.
«Teve uma grande prestação tanto no campeonato como na Liga dos Campeões. Precisava agora de se mostrar no Mundial. Quanto maior é o desafio mais ele à altura está. Quando um jogador se destaca no Sporting, não é fácil tirá-lo de lá. É o caso de Maxi. O Sporting tem muito dinheiro e não vende barato. Só há 20 ou 30 equipas no Mundo que podem chegar a Maxi: as equipas da Premier e duas ou três equipas principais das restantes grandes ligas. Dificilmente o Maxi acaba num clube que não seja um desses, face ao clube em que está e ao que ele procura e para o que estamos a apontar», disse.
Na temporada passada, recorde-se, Maxi Araújo apontou sete golos e cinco assistências em 47 jogos ao serviço do Sporting. O internacional uruguaio está blindado por uma cláusula de 80 milhões de euros.