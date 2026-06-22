Apesar do Mundial não estar a correr de feição para o Uruguai, que leva dois empates em dois jogos, Maxi Araújo tem brilhado pela formação Celeste. Em declarações à comunicação social portuguesa, o ala - que já leva dois golos na competição - analisou o empate frente a Cabo Verde e abordou o futuro no Sporting.

«Sabíamos que ia ser difícil. Existiram momentos em que conseguimos dominar, mas os erros contaram muito», começou por dizer.

Junto ao estádio, a CNN Portugal encontrou Fresneda, que desejou a continuidade de Maxi Araújo. Questionado sobre o futuro no Sporting, o uruguaio foi parco nas palavras e evitou fazer promessas.

«Não, não posso prometer nada, porque nunca se sabe, mas estou muito feliz. Agradeço imenso, do fundo do coração, por estar aqui (Fresneda). Adoro jogar com ele e acho que podemos jogar durante muito tempo», concluiu.