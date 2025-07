O Sporting está decidido a garantir a contratação de Georgios Vagiannidis e, por isso, trabalha para apresentar uma segunda nova oferta pelo jogador, segundo apurou o Maisfutebol.

No começo desta semana, após uma reunião presencial em Londres, o Panathinaikos recusou a primeira investida dos leões pelo lateral-direito grego: entre 8 a 10 milhões de euros.

Apesar de avaliar positivamente Alberto, ex-V. Guimarães e atualmente nos italianos da Juventus, a SAD leonina tem Vagiannidis como reforço prioritário para a lateral direita.

Na mira também de clubes ingleses, entre eles o Everton, o internacional grego, recorde-se, foi alvo do próprio Sporting na temporada passada. As conversas, entretanto, não evoluíram.

Aos 23 anos, Georgios Vagiannidis está há quatro épocas consecutivas no Panathinaikos, onde, inclusive, foi formado. Entre 2020 e 2021, passou pelas camadas jovens dos belgas do Sint-Truiden e dos italianos do Inter de Milão.

