Frederico Varandas confirmou que se vai recandidatar à presidência do Sporting, nas eleições que estão marcadas para março de 2026. O anúncio foi feito à margem do discurso na gala dos Prémios Stromp.

Num discurso efetuado no Hotel Sheraton, em Lisboa, o dirigente máximo dos leões esperou pelo final do mesmo para contar às cerca de 300 pessoas presentes no jantar as intenções para o próximo quadriénio.

«Muito já foi alcançado. Muito já foi conquistado. Mas não chega. Queremos continuar a crescer. Queremos continuar a vencer. Mas vencer sempre, sempre e sempre com princípios, com dignidade e com ética. E não apenas com princípios, com dignidade e com ética em palavras. É com princípios, com ética e com dignidade nos atos», começou por dizer.

«Consideramos estar a meio da nossa missão. E mais uma vez, da escola onde venho, nunca se sai a meio de uma missão. E quero aqui anunciar que iremos recandidatar-nos ao Sporting Clube de Portugal nas eleições de março de 2026. Eu sei que os nossos rivais têm muitas saudades, muitas saudades daquele Sporting que não incomodava muito desportivamente. Mas, meus caros, esse tempo acabou, esse tempo não volta. Não volta», afirmou o atual líder dos leões.

De recordar, Frederico Varandas foi eleito pela primeira vez para a presidência do Sporting em 2018. O antigo médico da equipa principal dos leões é já o dirigente com mais títulos no futebol profissional da história verde e branca com nove.

[em atualização]