Frederico Varandas surge esta segunda-feira em destaque no jornal L'Équipe, que lhe dedica uma página, na antevisão ao jogo do PSG em Alvalade.

O artigo escrito pelo jornalista Regis Dupont sublinha o passado de Varandas como «médico militar, em missão no Afeganistão», para depois referir que ele fez «um milagre».

«O antigo médico militar reconstruiu o Sporting, clube que assumiu em ruínas em 2018, e tornou-se o seu presidente mais bem-sucedido. O clube tinha iniciado uma espiral descendente a tal ponto que qualquer um, exceto Frederico Varandas, lhe teria dado a extrema-unção», pode ler-se.

«A 15 de maio, a invasão do centro de treinos de Alcochete por cerca de 40 ultras, que chegaram a confrontar os jogadores no balneário, foi o ponto de viragem. Poucas semanas depois, o presidente Bruno de Carvalho, fortemente suspeito de ter orquestrado as ações destes alegados adeptos, foi obrigado a demitir-se, deixando para trás um verdadeiro caos. Do campo ao museu, tudo se deteriorara, excepto a dívida, já num patamar que conduzia à insolvência.»

Para o L'Équipe, a contratação de Ruben Amorim foi a jogada de mestre.

«Com um balneário devastado, ninguém imaginava que Varandas, com a sua limitada experiência futebolística, pudesse reconstruir um clube repleto de problemas. Mas um ano e meio depois da sua chegada, o presidente tomou uma decisão que mudou tudo: atreveu-se a contratar Ruben Amorim, que na altura tinha apenas 13 jogos como treinador no seu currículo, por 10 milhões de euros pagos ao Braga.»

O artigo não elogia apenas as conquistas desportivas. Régis Dupont destaca também o trabalho de recuperação financeira, em grande parte conseguida através de vendas de jogadores no valor de 746 milhões de euros.

Fala-se da compra do Alvaláxia e do investimento de 150 milhões de euros na modernização do Estádio de Alvalade, já com o Mundial 2030 em vista.

«Varandas procedeu a uma limpeza geral. Arrumou as bancadas, entrando em conflito com os dois principais grupos ultras (Juve Leo e Directivo Ultras XXI), mas também reformulou as contas e o organograma. Sete anos e meio depois de ter assumido o cargo, é já o presidente mais bem-sucedido da história do clube.»