Frederico Varandas parou esta terça-feira no aeroporto Humberto Delgado para falar com os jornalistas. Depois de todos os jogadores terem passado, antes de embarcarem para Nápoles, o presidente leonino quis responder às críticas do Benfica, que nos últimos tempos tem acusado o Sporting de dominar o futebol português.

«O Sporting domina o futebol português mas é dentro de campo e por mérito. Lidero um clube que é campeão por mérito, bicampeão por mérito, e que vai lutar pelo tricampeonato com mérito», referiu Frederico Varandas.

«Disse aos meus jogadores que o bicampeonato foi uma ligeira convulsão para o futebol português. Se o tricampeonato acontecer, será um terramoto. Assusta muita gente, mas estas coisas alimentam ainda mais os nossos jogadores e a nossa vontade de ganhar. Há 40 anos que lutávamos por isto, ser o alvo a abater. Sentimo-nos confortáveis, gostamos de estar nesta posição e estamos a pensar ficar aqui mais algum tempo.»

Frederico Varandas acrescentou ainda que não vale a pena atirar com areia para os olhos porque «as pessoas veem que o Sporting luta por um futebol independente». «Juro pela saúde dos meus filhos: muitas vezes vou para um jogo e não sei quem é o árbitro. Geralmente só no dia do jogo é que sei quem é o árbitro. Esta é a forma como entendemos que deve ser o futebol», adiantou.