Em participação na Portugal Football Summit, o presidente do Sporting Frederico Varandas falou sobre o seu legado no clube após a conquista de três campeonatos nacionais e o reequilíbrio das contas do clube. Varandas não dá grande azo a esse tipo de discussões.

Recandidatura para a presidência

«De facto, há 40 anos que não aconteciam muitas coisas no Sporting e a mais importante de todas é a estabilidade. Há cerca de um ano apresentámos um plano estratégico a dez anos para o Sporting. No nosso entender, é aquele o caminho que o clube deve percorrer, com ou sem Frederico Varandas.»

Legado deixado por Varandas

«O que entra na história são os títulos e obras feitas. Em 2018, aceitei o desafio puramente como tantas outras missões que tive na minha vida militar. É um pacto com o clube e só com o clube. A missão era devolver o Sporting ao seu lugar devido. Este é o lugar do Sporting. Sobre como ficarei na história... tenho uma visão muito cética quanto a isso. A melhor era do clube foi a dos Cinco Violinos e arrisco-me a dizer que só 10 por cento dos sportinguistas sabem o nome do presidente da altura - Ribeiro Ferreira. Daqui a 80 anos, Frederico Varandas será apenas um nome. É pouco relevante.»

Aposta nas modalidades

«Quando chegámos ao clube, e aí ainda não tínhamos uma visibilidade total, as modalidades não tinham a sustentabilidade necessária para não vir a comprometer o clube. Houve um trabalho estrutural desafiante, com o vogal Miguel Afonso, reduzimos custos mas tornámo-nos mais eficientes. Pegámos no futsal, que já era ganhador, e ainda ficou mais ganhador. No andebol, preparámos há quatro anos a melhor equipa da história do andebol português. A equipa do hóquei em patins era muito cara, mas ganhadora. Recentemente, fizemos a renovação da equipa. Estas modalidades têm de viver como o futebol. Temos mantido e honrado o passado do clube, com dois títulos europeus no futsal, duas Champions no hóquei, no voleibol finalmente fomos campeões no ano passado. Mas com custos controlados e com o selo da formação.»