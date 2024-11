Declarações de Frederico Varandas em conferência de imprensa posterior à vitória do Sporting sobre o Estrela da Amadora, nesta sexta-feira, por 5-1, sobre a saída de Ruben Amorim:

[Intervenção inicial de Frederico Varandas]

«É verdade que as negociações com o Manchester United foram difíceis, mas nada a ver tem com as marcas que tenho na cara. Confirmo que no final da época passada e no início desta época Amorim considerou que este era o momento ideal para terminar o ciclo. Os adeptos têm o privilégio de viver o presente e nos preparar o futuro. A decisão do treinador foi achar que este era o momento de ir. Apenas antecipamos o que já estava preparado. Bem sei toda a emoção que envolve este desporto e entendemos toda a reação dos adeptos. Quando há paixão há irracionalidade. Quando há separação há dor, desgaste. Nós tentamos ter a visão mais racional possível. Amorim é o segundo treinador com mais jogos na História do Sporting. Sejamos grandes e nesta casa trataremos sempre bem quem nos fez bem. Reconhecemos muito profissionalismo e muitas batalhas ao Ruben Amorim. Foi o Sporting que arriscou, que investiu nele.»

[João Pereira é o homem certo para assumir a liderança?]

«O treinador anunciado no dia 11 de novembro é considerado uma peça-chave pela estrutura do Sporting.»

[Saída de Ruben Amorim foi abaixo do preço esperado?]

«Ruben Amorim é das poucas transferências onde se conta o IVA e as portagens. Pela primeira vez o Sporting vende um treinador a um dos colossos europeus. Estamos muito gratos a Ruben Amorim.»

