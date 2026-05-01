Frederico Varandas iniciou com uma declaração a apresentação oficial da renovação de contrato até 2028 com o treinador Rui Borges, nesta sexta-feira, no Estádio José Alvalade. Depois, respondeu a questões dos jornalistas sobre o timing da renovação.

«Rui Borges e a sua equipa técnica fazem cerca de 16 meses de Sporting. Há quem valorize muito os resultados dos últimos 15 dias, há quem valorize os primeiros 15 meses e meio. O bicampeonato, a dobradinha. A melhor campanha europeia de sempre. O recorde de vitórias seguidas em Alvalade. Termos atingido duas finais, onde perdemos na decisão.»

«Percebo que há quem valorize mais isto ou aquilo. Nós valorizamos o processo de trabalho. Muito mais do que os resultados ou troféus. Sendo a renovação de um contrato. É um ato para o futuro do clube. O processo é o critério mais decisivo para acharmos que o Sporting é decisivo. Falei das componentes técnicas, mas existe também um lado humano e comportamental que valorizamos muito. Homem sério, intelectualmente honesto e livre. Comunica pela sua cabeça e jamais uma estrutura diz-lhe o que deve dizer.»

Timing da renovação

«Nós, na administração, não tomamos decisões por marés, não navegamos à vista. Não navegamos sobre o que acham ou sentem. É com base em convicções. Recordo que já renovei um grande treinador que terminou em quarto lugar nessa época. E nem sequer em quinto estava, penso eu. Não é o momento desportivo. Em setembro de 2025, tínhamos acabado de ser bicampeões, quando falei com os jornalistas sobre o mercado, perguntaram-me: vai renovar com Rui Borges? Não respondi e criou-se um caso. Em cinco ou seis momentos em que o presidente do Sporting foi questionado houve sempre essa pergunta. Eu nunca disse nada. Reparei sempre que havia um burburinho. O timing, sob o ponto de vista de gestão do grupo, é muito simples. É uma maneira de ter estabilidade. A renovação é muito mais difícil se for feita no último ano de contrato. Estas são várias razões óbvias do porquê do timing hoje. Também sei que, se não a tivéssemos feito, eram essas mesmas pessoas que iriam perguntar em setembro porque não renovaram.»