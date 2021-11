António Barbosa, treinador do Varzim, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota com o Sporting na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

«O prémio mais importante seria a vitória. Os jogadores tiveram coragem de mostrar o talento e qualidade perante o campeão nacional e melhor equipa a jogar em Portugal. Em nenhum momento o Sporting facilitou a nossa vida, mas fomos muito competentes.

É o resultado que fica e temos de transferir isto para o nosso campeonato. Acredito que os varzinistas se sentiram representados por esta equipa. Parabéns a quem ganhou, agora temos de melhorar para o campeonato.»

[sobre as dificuldades de finalização]

«Temos investido bastante em situações de finalização, notamos que a equipa está mais eficaz, mas ainda não está no nível que nos pode levar às vitórias. Temos de continuar a crescer. Mas é de realçar o empenho destes jogadores para dar a volta a este momento no campeonato. Acredito que este jogo vai ser um trampolim para o que falta do campeonato.»