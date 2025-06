Víctor Guzmán vai rumar ao Sporting, confirmou o próprio jogador. O avançado de 19 anos, que pertence aos quadros do Alianza Lima, comentou o desejo de fazer história pelo clube português.

«A minha família está feliz, sempre me apoiou. Desde pequeno que sempre quiseram que eu me saísse bem. Estou muito feliz porque é um clube histórico e quero seguir a linha dos grandes jogadores do Peru», referiu em declarações ao Willax Deportes.

A própria mãe, que participou também na entrevista, mostrou-se orgulhosa pelo próximo passo do filho. «Sei que ele vai continuar a crescer como futebolista», confessou.

Víctor Guzmán tinha acabado de vencer, pela equipa B do Alianza Lima, à equipa B do Universitario de Deportes, tendo marcado o golo da vitória (1-0), num encontro a contar para o terceiro escalão do Peru. Um golo que pode marcar a despedida do jogador.

«Estou muito feliz pela vitória, pela forma como aconteceu. Marquei o golo e demos a vitória ao Alianza», assumiu o internacional sub-20 peruano.

Víctor Guzmán é produto da formação do Alianza Lima, da Liga do Peru. Pela equipa principal fez seis jogos, sem golos marcados. O avançado tem jogado pela equipa B, que disputa o terceiro escalão do país.

«Estou muito contente e emocionado pelo que vem aí e vou continuar a trabalhar. É um histórico de Portugal e é o clube de Cristiano Ronaldo», disse ainda o atleta, numa zona de entrevistas, após o jogo.