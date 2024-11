Apesar da queixa da ANTF, João Pereira já orientou o primeiro treino enquanto técnico principal do Sporting, nesta quarta-feira. Luís Neto, antigo futebolista do clube, também faz parte da equipa técnica.

Um treino muito limitado pelas ausências dos jogadores internacionais e marcado pela chamada de 15 jovens da formação ao plantel principal (alguns deles, bem conhecidos do técnico).

O Sporting mostrou alguns momentos desse primeiro dia, inclusive o trabalho de preparação da sessão com a equipa técnica e depois já no relvado, com jogadores como Daniel Bragança, Iván Fresneda, Marcus Edwards ou Matheus Reis.

Veja o vídeo: