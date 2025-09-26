Luis Suárez, avançado do Sporting, celebrou esta sexta-feira o aniversário do filho, com alguns colegas do Sporting. Numa partilha nas redes sociais, o colombiano divulgou uma foto em que é possível ver Rui Silva, Maxi Araújo, Kochorashvilii e Marezi, jogador do Alverca, ex-Almería.

«Preparados», escreveu ainda o ponta de lança leonino que já leva quatro golos e três assistências em oito jogos. O próximo encontro está agendado para este sábado [20h30]. Uma partida que poderá acompanhar AO MINUTO no site do Maisfutebol.