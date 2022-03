No dia em que Frederico Varandas tomou posse para o segundo mandato na presidência do Sporting, os leões levantaram o véu sobre o que querem para o futuro.

Num vídeo divulgado nas redes sociais, várias maquetes mostram o que poderá ser o futuro de algumas das infraestruturas do clube verde e branco. Desde logo o estádio que aparece mais modernizado – por exemplo com um lead sobre toda a bancada.

Na Academia de Alcochete, as mudanças também são evidentes. No vídeo aparecem 14 campos relvados, o que poderá indiciar uma expansão da casa forte do emblema leonino.

Ora veja: