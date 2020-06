Sebastián Coates fez o empate no Belenenses-Sporting aos 22 minutos.

O central uruguaio deu o melhor seguimento a um canto batido da direita por Jovane Cabral, aproveitando também a saída em falso de Koffi.

Coates dirigiu-se ao banco de suplentes, pegou numa camisola com o nome e o número de Mathieu e dedicou-o o golo ao francês, que anunciou a retirada do futebol esta semana após uma lesão grave no joelho esquerdo.