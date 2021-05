Pedro Gonçalves colocou o Sporting em vantagem em Vila do Conde, marcando o 18.º golo na Liga 2020/21. Pote cobrou um castigo máximo ao minuto 34, sem hipóteses para Kieszek.



Paulinho reclamou mão na bola de Ivo Pinto na área do Rio Ave e Fábio Veríssimo, depois de analisar as imagens, assinalou grande penalidade a favor do Sporting. Chamado à conversão, Pedro Gonçalves não falhou.