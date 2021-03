Depois de mais de um ano de paragem devido a uma lesão grave, Luiz Phellype está de volta aos golos.

O avançado brasileiro do Sporting Luiz Phellype, que voltou à competição no início do mês com a equipa B, marcou este sábado no encontro com o Oriental Dragon FC, para o Campeonato de Portugal.

Aos 15 minutos, Luiz Phellype fez um chapéu que abriu o marcador e não escondeu a emoção. Veja no vídeo abaixo: