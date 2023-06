O antigo médio sueco Fredrik Soderstrom, que passou pelo futebol português no final da década de 90 e no início do atual século, considerou que 20 milhões de euros é um valor elevado para a contratação do compatriota Viktor Gyokeres, que está no radar do Sporting.

«Vinte milhões é muito dinheiro, é incrível. Sinceramente, se vão pagar isso por ele, parece-me muito», afirmou o antigo jogador de Vitória de Guimarães, FC Porto, Sporting de Braga e Estrela da Amadora ao programa “Bola Branca”, da Rádio Renascença.

Soderstrom descreveu o avançado do Coventry como «um jogador explosivo, forte, rápido e que marca golos», mas avisou que em Alvalade poderá encontrar uma realidade diferente daquela que viveu no Championship.

«Ele foi incrível nesta temporada. Os dois campeonatos não são fáceis, mas o português é mais difícil que a segunda divisão inglesa. Jogar num grande clube como o Sporting não é a mesma coisa que jogar no Coventry, a paciência não é a mesma. O tempo vai mostrar se é uma aposta certa ou não», vincou.

«Não sabemos se vai conseguir adaptar-se rápido para ajudar o clube. É um jogador interessante, tem qualidades que podem torná-lo numa boa aposta para o Sporting, mas será necessário ter alguma paciência», acrescentou.

O avançado, refira-se, está concentrado com a seleção e deixou um aviso ao Coventry: «Espero que o Coventry possa pensar no que eu quero e no que sinto e não apenas em quem paga mais.»

Gyokeres apontou 22 golos e distribuiu 12 assistências em 50 jogos esta temporada.