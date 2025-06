Frederico Varandas voltou a abordar a possível saída de Viktor Gyökeres do Sporting. Antes da Assembleia-geral dos leões, em Alvalade, este domingo, o presidente dos verde e brancos atualizou o estado da negociação com o Arsenal e confessou acreditar que o avançado sueco vai deixar o clube.

«O Sporting está muito tranquilo em relação ao dossier Viktor Gyökeres. O Sporting – e é importante transmitir isto para fora – não precisa de vender o Gyokeres. Felizmente, o Sporting já passou a fase em que tinha sempre de vender o principal ativo. Não o temos de o fazer. Da mesma forma que não o temos de fazer, não deixamos de ser sensíveis aos sonhos do Viktor ou de qualquer atleta», começou por dizer.

«O Sporting tem um compromisso pela voz do presidente, que tem o pelouro do futebol, após várias semanas de reuniões e pedidos entre agente e diretor desportivo terminou numa reunião onde o presidente estava presente e garanti duas coisas: o Sporting não pede o valor da cláusula de rescisão e vai ser razoável em relação à performance do Viktor durante o ano», acrescentou.

Varandas admitiu que «há uma forte probabilidade de Gyökeres sair» e recordou as últimas movimentações de alguns clubes da Premier League.

«E digo porquê. Nas últimas semanas, temos estado atentos ao mercado, vi um jogador como o Zubimendi, que tem menos seis meses de idade que o Viktor, ir para um Arsenal por 65 milhões de euros. Vi também dois jogadores da Premier League – o Matheus Cunha e o Bryan Mbeumo – ambos avançados que não têm o valor de mercado nem a qualidade do Viktor, na minha opinião, serem negociados na ordem dos 70 milhões de euros. Estamos a falar de jogadores com 26 anos. Por isso, dadas as exigências e o que consideramos o valor justo do Viktor, acredito seriamente que ele possa sair, a não ser que tenha o pior agente do mundo. Coisa que me custa a acreditar, porque estamos a falar de um dos melhores jogadores do mundo», frisou.

O presidente do Sporting não quis revelar se 80 milhões de euros é o valor aceitável para libertar o avançado. «Não vou dizer qual é o valor, mas foi transmitido ao agente e o jogador sabe. Posso garantir, com a certeza absoluta, que o Viktor não vai sair por 60 mais dez [milhões de euros]. Quando digo isto não é para ganhar algo ou uma estratégia, não. Não sai.»

«O Viktor e o agente já sabem. Quero é que os sportinguistas aproveitem um fantástico verão e este momento em que são bicampeões. Que estejam tranquilos porque só existem dois cenários. Um clube que respeita o valor de mercado digno do Viktor, não o valor da cláusula de rescisão, o Sporting cede nisso, e o clube vem e o Viktor vai cumprir o seu sonho e o Sporting respeita isso. A partir daí, estamos completamente preparados já para atacar o alvo. O segundo cenário é o clube não querer o Viktor e o Viktor não quer outro projeto. Ele, com três anos de contrato, fica no Sporting e nós ficamos muito contentes», salientou.

Varandas também desvalorizou os rumores de que Gyökeres não se quer apresentar no arranque da pré-temporada.

«Em relação a esses dramas, estou no futebol quase há 20 anos e já passei por inúmeros dramas de mercados. São novelas. O fecho de mercado é cura para todos os males. Jogadores contrariados não são um problema nesta fase, de maneira alguma. Se o Viktor ficar, tem três anos de contrato e será um problema para os nossos adversários», concluiu.