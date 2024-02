Viktor Gyökeres está em época de estreia no Sporting e, depois de ter sido associado a uma saída de Alvalade em janeiro, paira a dúvida sobre se os leões vão ter capacidade para segurar o avançado sueco no verão.

Ruben Amorim assegurou que vê o jogador a ficar mais tempo no clube e desmentiu as notícias que de que estavam em marcha conversas para a renovação de contrato.

«Obviamente que vejo [Gyökeres] a ficar mais tempo, porque ele tem um contrato de cinco anos. Falei agora com o [Hugo] Viana e não há nenhuma reunião para renovar com um jogador que está no primeiro ano e tem contrato de cinco anos. Não estamos a falar com os agentes do Viktor [Gyökeres]», garantiu o treinador do Sporting em conferência de imprensa.

O jogador de 25 anos tem 24 golos e nove assistências em 27 jogos pelo Sporting.