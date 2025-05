O Sporting foi campeão neste sábado, confirmando o bicampeonato, com um homem em grande destaque - Viktor Gyökeres. Fez o 2-0 em casa diante do V. Guimarães e distanciou-se ainda mais da lista de melhores marcadores nacional, com 39 golos no campeonato.

Um registo que fica para a história mas que pode não ser suficiente para ganhar a Bota de Ouro. Viktor tem 58.5 pontos (cada golo na Liga portuguesa é multiplicado por 1.5, enquanto nas cinco principais Ligas cada golo vale dois).

Logo a seguir surgem Kylian Mbappé (Real Madrid) e Mohamed Salah (Liverpool), com 56 pontos, obtidos através de 28 golos nos respetivos campeonatos. No entanto, os dois ainda têm dois jogos do campeonato por disputar.

O Real Madrid desloca-se a Sevilha e recebe a Real Sociedad. Já o Liverpool joga contra Brighton e Crystal Palace, tendo assegurado o título inglês.

Não há um vencedor da Bota de Ouro a atuar em Portugal desde Mário Jardel, em 2002, quando cada golo na Liga portuguesa contava por dois.