Viktor Gyökeres está de regresso a Alvalade. O avançado sueco foi bem recebido pelos adeptos do Sporting, que o aplaudiram na entrada no relvado.

O Sporting recebe o Arsenal esta noite (20h), na primeira mão dos «quartos» da Liga dos Campeões. Este encontro marca o primeiro regresso de Gyökeres a uma casa que bem conhece.

Cumpriu duas épocas de leão ao peito, tendo marcado 97 golos em 102 jogos. Transferiu-se para o Arsenal no início da presente temporada.

Na chegada a Alvalade, o sueco começou por dar um pouco de atenção a alguns adeptos que se encontravam no local. De seguida entrou no relvado, onde foi aplaudido pelos adeptos do Sporting já presentes nas bancadas.

Esteve, ainda, à conversa com antigos colegas. Conversou com Debast e Pote. Teve também um momento com o Paulinho, roupeiro dos leões.

O Sporting e o Arsenal medem forças esta noite, um jogo que pode acompanhar AO MINUTO aqui no site do Maisfutebol.