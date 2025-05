Viktor Gyökeres, avançado que marcou 39 golos em 33 jogos nesta temporada na Liga, colocou um selo no título sportinguista com o segundo golo do Sporting-V. Guimarães (2-0).

No final do encontro, o avançado sueco ficou em lágrimas no Estádio de Alvalade. O momento foi captado pelas câmaras de televisão.

Lágrimas de despedida? Gyökeres é associado a uma saída do Sporting durante o verão. Tem uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros.