Em declarações à TNT Sports antes do Sporting- Arsenal, Rio Ferdinand, antigo defesa do Manchester United e comentador regular do futebol inglês, falou sobre Viktor Gyökeres, a sensação do momento.

Apesar de todo o envolvimento à volta do sueco, Ferdinand não o coloca ainda no topo. Contudo, o inglês frisou que uma mudança para o United seria «de lamber os lábios» para Gyökeres.

«Ainda não o colocaria na categoria de topo porque ainda não teve sucesso numa liga de topo. Com todo o respeito, mas o campeonato português... É uma liga muito boa, mas não é de topo. Se assinar por uma equipa da Premier League, vai ter de provar quem é», salientou.

Depois, Ferdinand destacou que uma mudança para o Manchester United seria o ideal para o sueco, juntando-se novamente a Ruben Amorim. De acordo com o antigo defesa, Gyökeres «até lambia os lábios» com essa hipótese.

«Se quiser vencer, vai para o Manchester United», disse, em tom de brincadeira. «O ponto-chave é que ele conhece o treinador. Fazer a transição para outro campeonato com alguém que conhece o seu estilo de jogo perfeitamente e consegue tirar o melhor dele, algo que já provou, ser a estrela de um projeto que está a começar… acho que ele até lambe os lábios», acrescentou.

Além disso, o atual comentador falou também sobre a forma como vê o avançado dos leões e a sua perspetiva enquanto um antigo defesa.

«Ele tem velocidade e a velocidade assusta os defesas. É um corredor disposto e mostra isso muito bem. Tem disposição de correr para essas áreas amplas, são terrenos difíceis. É aí que ele faz o trabalho sujo – ombro a ombro, é agressivo. Ele sabe usar o corpo, luta com os centrais.... sabe onde está o golo. Não fica parado, identifica onde pode estar o perigo e vai até lá. Ele tem a qualidade. Não se marcam golos em nenhum lugar do mundo sem ter qualidade», finalizou.