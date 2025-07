Viktor Gyökeres está de malas feitas. É uma expressão usada comummente no jornalismo desportivo mas, neste caso, é literal.

A TVI testemunhou nesta quinta-feira uma carrinha de mudanças junto à casa arrendada por Viktor Gyökeres, na Aroeira, no concelho do Seixal.

Ao que a TVI apurou, tem sido o irmão de Viktor Gyökeres, Anton, a tratar das mudanças enquanto o avançado continua de férias, à espera da resolução do seu futuro desportivo.

Viktor Gyökeres não se apresentou ao trabalho nesta pré-temporada ao serviço do Sporting. O passe do sueco tem estado a ser negociado com o Arsenal.

Veja acima a GALERIA com fotografias que mostram a carrinha de mudanças junto à casa.