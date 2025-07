Viktor Gyökeres confessou o desejo de mudar-se para a Premier League. O avançado sueco do Sporting lembrou que esteve vários anos em Inglaterra e até foi destaque no Championship, mas não teve a oportunidade no principal escalão inglês.

«A Premier League é uma opção? É uma das maiores ligas da Europa. Passei vários anos lá sem poder jogar um único jogo. Então, claro, é algo que eu gostaria de fazer. Seria uma grande vingança», admitiu o goleador do Sporting, numa entrevista concedida à France Football após a conquista do bicampeonato e antes da final da Taça, mas que só foi publicada na íntegra este sábado.

Gyökeres recordou a passagem pelo Brighton, onde chegou com 19 anos e teve dificuldades em afirmar-se. «Não jogava muito, ou apenas como extremo-esquerdo. Tive tempo de jogo na Taça de Inglaterra e na Taça da Liga, mas não foi o suficiente para me destacar. Futebol é assim. Para jogares bem, precisas de estar num bom ambiente. Naquela altura, não aconteceu assim. Depois, fui emprestado ao St. Pauli, depois ao Swansea e ao Coventry. Mudei bastante de cidade. Foram bons anos, mas tive meus momentos difíceis.»

O goleador nórdico também reconheceu que se apaixonou por Lisboa e apontou que o futuro no futebol é imprevisível. No entanto, deixou uma garantia quanto à eventual saída. «Não estou a pensar nisso, vamos ver o que acontece. Se alguma coisa tiver de acontecer, acontecerá. O mais importante para mim é jogar num clube que me queira realmente.»

O avançado de 27 anos também revelou por que não deixou Alvalade no verão passado. «Tive um pequeno problema físico durante o verão. Fiz a pré-temporada aqui e joguei todos os jogos. O clube mostrou-me que realmente me queria. A mesma coisa aconteceu no inverno. Então, fiquei. Não sair não foi um problema para mim.»

Gyökeres está num braço de ferro para o Sporting devido à possibilidade de mudar-se para o Arsenal. Os «gunners» estão dispostos a oferecerem 65 milhões de euros mais dez milhões em objetivos aos leões, que exigem 70 milhões fixos, além de outro montante em variáveis.

O sueco, diga-se, tem até este sábado para apresentar-se em Alcochete e seguir para estágio no Algarve. Caso contrário, vai estar em incumprimento com a SAD verde e branca.