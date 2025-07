O avançado sueco Viktor Gyökeres recordou a conquista do bicampeonato pelo Sporting, feito alcançado pelo clube pela primeira vez o fim de 71 anos, lembrando o papel «fundamental» que o treinador Ruben Amorim teve, mas assumindo o «choque» com a saída do treinador em novembro de 2024 – com a época em curso – para o Manchester United.

«Vencemos dois campeonatos consecutivos pela primeira vez em 71 anos. É uma conquista incrível e, claro, Ruben Amorim teve um papel fundamental nisso», afirmou Gyökeres, em entrevista à France Football, realizada em Lisboa e com excertos publicados esta terça-feira pelo L'Équipe (é publicada na íntegra no próximo sábado).

O sueco de 27 anos, que está próximo de ser reforço do Arsenal, mostrou-se surpreendido com a saída de Amorim, mas garante não guardar «ressentimento» com a decisão do técnico. «Sim, foi surpreendente, mas compreendo perfeitamente a sua decisão», apontou Gyökeres.

«Foi um choque. Nunca me aconteceu ver um treinador sair a meio da época, quando tudo estava a correr bem», disse ainda o goleador nórdico, frisando que «o estilo de jogo» com Amorim ao comando foi ideal para si. «Serviu-me perfeitamente. Não tenho palavras para agradecer-lhe», completou.

No excerto divulgado, Gyökeres abordou apenas o bicampeonato e Ruben Amorim. Recorde-se que, a 12 de junho, já com indefinição sobre o futuro, Gyökeres deixou uma mensagem na rede social Instagram a dar conta de que havia «muitas conversas» e que iria falar «quando chegar a hora». Tendo esta entrevista sido em Lisboa, e uma vez que Gyökeres tem gozado férias no estrangeiro, não é claro se é o definitivo quebrar de silêncio das últimas semanas sobre o mercado e após o fim da época 2024/25, ou se as declarações surgiram logo após o fim da época, em jeito de balanço, antes de sair de Portugal para ir de férias. Por perceber no resto das declarações a serem lançadas na íntegra no sábado.