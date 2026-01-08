Agora está feito - Viktor Gyökeres jogou os primeiros 45 minutos do Arsenal-Liverpool desta quinta-feira e isso quer dizer que o clube londrino fica obrigado a pagar mais 1,25 milhões de euros ao Sporting.

Isto porque o sueco chegou aos 20 jogos com pelo menos 45 minutos de utilização, contando com esta partida. Aquando do acordo de transferência, ficou estabelecido que o Arsenal teria de pagar 1,25 milhões de euros ao Sporting sempre que isso aconteça, até ao limite de 80 jogos (5 milhões de euros), tal como o Maisfutebol confirmou à data.

Assim sendo, a transferência de Viktor Gyökeres engorda para os 64,75 milhões de euros. O valor fixo estipulado foi de 63,5 milhões de euros. O sueco reforça, assim, o estatuto de maior venda de sempre do Sporting.

O negócio pode chegar a um limite de 73,5 milhões de euros. Há mais duas cláusulas por objetivos no acordo entre os dois clubes:

A primeira diz respeito ao pagamento de um milhão de euros em caso de qualificação direta para a Liga dos Campeões, até um máximo de 4M€.

Na outra, o Sporting garantiu que a cada 20 participações em golos e assistências recebe 500 mil euros - até um máximo de 40 (1 milhão de euros). Esse objetivo ainda está longe de ser cumprido, já que Gyökeres leva sete golos e nenhuma assistência.