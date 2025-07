O avançado sueco Viktor Gyökeres dirigiu-se ao Sporting na manhã deste domingo, para deixar uma mensagem aos leões na sequência da saída para o Arsenal, oficializada no sábado, frisando que viveu «dois dos melhores anos» da sua vida, abordando o fim de ciclo, mas sem tocar nos acontecimentos em torno da saída dos verde e brancos.

«É, para mim, muito difícil colocar em palavras o que todos vós, sportinguistas, jogadores e pessoal a trabalhar em torno do clube me deu nos últimos dois anos», começou por referir.

«Mas penso que todas as memórias que partilhámos falam por si. Tive dois dos melhores anos da minha vida e ganhar tudo o que fizemos é algo verdadeiramente especial. Fizemos história juntos, mas mais importante são as memórias para a vida com pessoas verdadeiramente especiais. Obrigado por tudo», concluiu.

Gyökeres, de 27 anos, representou o Sporting entre 2023 e 2025, tendo sido figura maior da Liga portuguesa e do clube, na conquista de duas Ligas e uma Taça de Portugal.

Pelo clube, fez 102 jogos, 97 golos e 27 assistências, tendo depois disso, ao longo do último mês e meio, sido protagonista de uma das novelas de mercado. Chegou a ser também apontado ao Manchester United, mas é reforço do Arsenal, estando de volta a Inglaterra, onde já tinha jogado no Coventry City, no Brighton & Hove Albion e no Swansea City.