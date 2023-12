O avançado do Sporting, Viktor Gyökeres, mostrou-se focado na época 2023/24 ao serviço dos leões, relativizando o possível interesse de clubes de Inglaterra, como o Arsenal e o Chelsea.

«Quero ficar e ganhar o campeonato. Esse é o objetivo. Estou aqui há quase seis meses. É muito cedo para pensar noutra coisa. Estamos a meio da temporada, avançámos para o play-off da Liga Europa e lideramos o campeonato. Por isso, não me concentro em mais nada. Neste momento tudo parece muito emocionante no Sporting e não penso em sair», afirmou, em entrevista ao jornal Sportbladet.

«Provavelmente, tenho uma vantagem, porque provavelmente também é da minha genética, o meu físico. Tenho tido muito cuidado para manter a força e continuar a desenvolvê-la. É importante, nos dias de hoje, no futebol, poder desenvolver força da mesma forma que o futebol. Tenho trabalhado nisso», analisou, recordando também o duelo com Pepe no Sporting-FC Porto, deixando notas positivas ao lado competitivo do internacional português.

«É um jogador que tenho visto muito ao longo dos anos, principalmente no Real Madrid e conhecê-lo agora é especial. Ele é um defesa difícil de enfrentar, apesar da idade [ndr: 40 anos]. Ele tem muita experiência e é um bom jogador defensivo. Foi bom marcar contra ele, mas acima de tudo foi importante que ganhássemos o jogo», afirmou o jogador de 25 anos, falando também da sua perceção e conhecimento da Liga portuguesa antes de chegar ao Sporting e agora que está nos verde e brancos.

«Vou ser sincero e dizer que não tinha ideia do campeonato português como um todo. Mas o Sporting e as grandes equipas aqui, eu obviamente estava de olho. Mas não pensei que seria tão bom», notou.