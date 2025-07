Viktor Gyökeres deu uma longa entrevista ao L’Equipe e abriu o livro sobre vários temas. Em Portugal, o avançado do Sporting registou números notáveis, mas a «desvalorização» do campeonato português sempre foi algo presente. Agora, o sueco afastou qualquer crítica.

«Muitas vezes é assim. Quando algo invulgar acontece, as pessoas tentam encontrar uma explicação: "É porque ele joga na melhor equipa do campeonato", "o nível em Portugal não é bom o suficiente". Mas isso é só a opinião das pessoas», começou por dizer.

«Eu não me importo. Sei o que conquistei aqui e sempre dei o meu melhor. O campeonato português é muito bom, com muitos jogadores técnicos. Pode não ser tão físico como em Inglaterra, mas o nível é muito bom», explicou.

Gyökeres chegou a Portugal em 2023/24 e fez um total de 102 jogos pelo Sporting, apontando 97 golos e 27 assistências.

No seguimento, o futebolista abordou a conquista do bicampeonato com a camisola dos leões, setenta anos depois:

«Conquistar o bicampeonato pela primeira vez em setenta e um anos é fantástico. Com tudo o que aconteceu nesta temporada, foi incrível vencer este título no último jogo e em casa. Comemorar com os adeptos foi uma experiência louca que nunca esquecerei. Temos uma relação incrível», finalizou.

De referir que a entrevista foi realizada na semana entre a conquista do campeonato e a final da Taça de Portugal, a 21 de maio de 2025.