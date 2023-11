Viktor Gyökeres tem sido uma das principais figuras do Sporting esta temporada e também tem sido associado ao interesse de emblemas da Premier League, Espanha e Itália. Ainda assim, o avançado sueco garante que está feliz em Alvalade, onde chegou este verão.

«É bom, mas não é algo em que pense muito, acabei de chegar ao Sporting e não estou focado nisso», afirmou o jogador de 25 anos, que está concentrado com a seleção sueca, em declarações reproduzidas pelo Aftonbladet.

Josh Eccels, antigo colega de Gyökeres no Coventry, revelou que o tradicional festejo do avançado, com as mãos no rosto, era uma referência à máscara da personagem Hannibal Lecter, mas o sueco garante que ainda ninguém descobriu o segredo.

«Ninguém esteve perto», assegurou.

«Houve muitos palpites... Foi isso, o Batman e tudo o que possam imaginar, mas ninguém acertou. Ninguém esteve perto. É secreto. Posso esclarecer isso, mas não hoje», completou.

Gyökeres, autor do golo do Sporting no dérbi do passado domingo, leva 12 golos e três assistências em 14 jogos pelo Sporting. Pela Suécia, tem cinco golos em 17 internacionalizações.