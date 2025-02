O extremo português Francisco Trincão e o avançado sueco Viktor Gyökeres são ausências nos convocados do Sporting para a visita ao Borussia Dortmund, jogo da 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Trincão ficou no ginásio no treino desta terça-feira, em Alcochete, em gestão de esforço: é o jogador mais utilizado esta época no Sporting e acaba por ser poupado pelo treinador Rui Borges, com vista à visita ao AVS, para a 23.ª jornada da Liga. O mesmo acontece com Gyökeres, o melhor marcador da equipa em 2024/25.

Além desta dupla, de fora estão também os lesionados Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Geny Catamo, Daniel Bragança, Hidemasa Morita e Jeremiah St. Juste.

Entre os convocados há a destacar vários jovens da equipa B, que na manhã desta terça-feira também integraram os trabalhos da equipa principal. Diego Callai, José Silva, Eduardo Felicíssimo, Alexandre Brito, Manuel Mendonça, Afonso Moreira, Lucas Anjos e Rafael Nel viajam para a Alemanha.

O Sporting joga ante o Borussia Dortmund na quarta-feira, em jogo agendado para as 17h45. Os alemães têm vantagem de 3-0 na eliminatória, fruto da vitória em Alvalade, na passada terça-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.