Numa altura em que o mercado está ao rubro, o treinador do Sporting, Rui Borges, falou sobre a chegada de Rayan Lucas, e o papel que irá ter no clube, de Georgios Vagiannidis e apontou nomes para substituirem Gyökeres nas bolas paradas.

Há várias opções para render Viktor Gyökeres nas bolas paradas

«Acredito e espero que sim. Há vários jogadores que em termos técnicos têm capacidade para dar resposta nesses esquemas de bolas paradas. Há Potes, Trincões, Zenos… vários jogadores! Dependendo daquilo que é a batida, momento, inspiração e espaço de terreno. Estamos a falar do Sporting, com grandes jogadores e capazes de dar resposta, seja em que momento for.»

Papel de Rayan Lucas no Sporting

«Vem para a equipa B. É um miúdo que vemos com muito potencial e que num primeiro momento, por aquilo que é a exigência da equipa b, seria um jogador mais maduro. É um miúdo da seleção sub-21 do Brasil que vamos potenciar. Gosta de ouvir, aprender e trabalhar muito bem. Treina a maior parte do tempo connosco e apesar de ser novo tem uma maturidade enorme. Acredito que no futuro poderá ser importante na equipa A, mas veio no contexto de ajudar a equipa B.»

Integração de Vagiannidis e possível titularidade

«Foi uma contratação nossa. Ele também está num crescimento e vejo-o feliz pela nova realidade. Saiu do habitat dele, onde estava confortável, para um país diferente e com uma exigência diferente. Vejo-o ainda um pouco tímido, mesmo no jogo, mas vai estar preparado para as decisões do mister. Agora ainda estamos a jogar de semana a semana, mas depois vai ser de três em três dias. Todos vão jogar e todos vão ser titulares. Somos seres humanos, aqui não há robôs. Ele e o Fresneda têm dado boas respostas.»