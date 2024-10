Em compromisso com a Seleção da Suécia, Viktor Gyökeres deu uma entrevista ao jornal Sportbladet, um dos principais do país, falando de alguns temas diversos - desde a Liga dos Campeões aos videojogos.

Garantindo que tenta manter-se «saudável e inteiro» numa época em que tem jogado muito, Gyökeres destacou a adaptabilidade dos avançados da Suécia, que vai defrontar a Eslováquia na sexta-feira.

Questionado sobre a estreia na Liga dos Campeões, o jogador do Sporting disse: «Senti-me bem. O primeiro jogo foi especial, claro, foi bom marcar e ganhar. Depois, o segundo jogo com o PSV correu bem, mas, de qualquer forma, foi um bom começo com quatro pontos.»

«É claro que é bom receber crédito pelo que se faz em campo e que muitas pessoas o vejam. Disseram que muitas pessoas estavam de olho em mim», completou o avançado de 26 anos.

Por fim, uma trivialidade. Confrontado com as suas estatísticas no videojogo EA FC 25, que sucedeu ao FIFA, Gyökeres foi considerado o jogador com melhores índices físicos. «É bom, é agradável [risos]. Não jogo muito FIFA, por isso não tenho uma boa visão geral, mas vi as estatísticas. Foram muito melhores do que no ano passado, por isso é bom», admitiu.