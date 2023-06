Concentrado com a seleção da Suécia, o avançado Viktor Gyokeres, que é alvo do Sporting, admitiu que várias equipas estão interessadas em garantir a contratação junto do Coventry e pediu ao clube do Championship que tenha em conta as suas motivações na hora de negociar.

«Há vários clubes interessados. Espero que o Coventry possa pensar no que eu quero e no que sinto e não apenas em quem paga mais», afirmou o atacante de 25 anos, citado pelo Expressen.

«Já conversámos um pouco sobre isso. Eu poderia ter saído no inverno passado, mas optei por ficar e senti que eles queriam manter-me durante toda a temporada. Espero que possamos cooperar agora que a época acabou», frisou.

Tal como o Maisfutebol escreveu, o Sporting terá de desembolsar, no mínimo, 15 milhões de euros para garantir a contratação de Gyokeres, que considera o valor exagerado.

«Podem perguntar aos clubes se eles acham que é muito alto. Eles é que sabem. Só tenho mais um ano de contrato e, tendo isso em conta, é bastante», concluiu.

A cumprir a terceira época no clube do Coventry, o jogador formado no Brommapojkarna marcou 22 golos e fez 12 assistências em 50 jogos na última época.