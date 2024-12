Este domingo, Viktor Gyökeres utilizou as redes sociais para reagir à vitória do Sporting e ao empate do Benfica.

Após o desaire da equipa de Bruno Lage na Vila das Aves, o avançado dos leões publicou algumas fotografias acompanhadas de uma descrição: «Até ao fim».

De referir que o Benfica empatou este domingo frente ao AVS, com um golo sofrido já depois dos 90 minutos. Com este resultado, o Sporting continua em primeiro e com quatro pontos de avanço, mas mais um jogo que as águias.