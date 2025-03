Declarações de Viktor Gyökeres em flash interview à Sport TV, após o triunfo do Sporting sobre o Casa Pia (3-1):

[Análise]

«Um jogo difícil fora. Choveu muito e o relvado estava muito pesado, especialmente no meio. Podíamos sentir isso nas pernas e na qualidade dos passes. No início jogamos bem. Depois ficou mais difícil jogar. Depois do golo deles ficámos mais estáticos. Foi importante marcar o terceiro e criamos mais a partir daí.»

[Dois golos marcados]

«Ajudo a equipa como posso. Foco-me naquilo que faço bem. Senti-me muito bem em grande parte do jogo. Podíamos ter controlado em maiores momentos do jogo.»

[Recuperação de lesão]

«Eu estive fora durante algum tempo. Podemos trabalhar no ginásio ou no treino mas o jogo é totalmente diferente. Tive alguns jogos nas pernas e isso vê-se na forma.»

[Que garantias dá aos adeptos do Sporting]

«Garanto que tentaremos ficar em primeiro, depois vamos dar tudo o que temos. Já não faltam muitos jogos. Vamos ter uma boa época definitivamente.»