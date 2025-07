A longa negociação entre Sporting e Arsenal por Viktor Gyökeres voltou a ser intensificada nas últimas horas, sendo que os ingleses têm pressa para fechar todo o processo até o próximo fim de semana.

Apesar dos avanços, o negócio pelo goleador sueco ainda não está fechado, visto que os dois clubes, além do agente do jogador, continuam a trabalhar para definir os melhores moldes do acordo, sobretudo na questão do valor fixo da transferência.

A CNN Portugal revelou no começo deste domingo que os «gunners» fizeram uma segunda investida de 65 milhões de euros fixos, com outros 15 milhões de euros variáveis. A SAD leonina, por sua vez, quer mais.

Segundo apurou o Maisfutebol, os leões esperam que o valor fixo fique na casa dos 70 milhões de euros (ou mais), por isso as conversações entre todos os envolvidos vão prosseguir durante a semana.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Autorizado a reapresentar-se em Alcochete somente na sexta-feira, Gyökeres já deixou claro nos bastidores que deseja ser negociado com o Arsenal, com quem há dias tem um entendimento verbal.

Viktor Gyökeres, recorde-se, tem contrato válido com o Sporting até junho de 2027 e está protegido por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.