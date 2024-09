Viktor Gyökeres foi questionado, por meios de comunicação suecos, sobre o mercado de transferências agora finalizado em Portugal, brincando até com os 100 milhões de euros da sua clásula de rescisão.

O avançado sueco mostrou-se satisfeito por ter ficado no clube, depois da grande temporada realizada no clube: «É claro que atrai interesse, porque quero jogar ao mais alto nível. Mas gosto muito do Sporting e este ano vamos disputar a Liga dos Campeões, pelo que para mim não foi um problema ficar», disse.

Há outro parâmetro que contribuiu para a permanência de Gyökeres em Portugal. A cláusula de rescisão, fixada em 100 milhões de euros (a transferência mais alta do verão foi de 74 milhões, de Julián Álvarez). «Talvez seja demasiado grande, porque ninguém a bateu...», brincou Gyokeres, com um sorriso.

A pausa de verão parece não ter afetado o rendimento de Gyökeres. O avançado começou a nova época com sucesso - em quatro jogos do campeonato, marcou sete golos e fez uma assistência.

«Começou bem, claro que foi ótimo. Depois de uma pequena lesão, foi bom começar a jogar e ter um bom começo. De qualquer forma, comecei melhor do que na época passada», afirma.

O avançado falou ainda sobre a lesão sofrida num dos joelhos, que teve de corrigir com uma cirurgia. «Tinha um pequeno problema no joelho esquerdo, por isso tratei-o e agora sinto-me bem, o que é bom», terminou.

A seleção sueca defronta o Azerbaijão fora de casa, na quinta-feira à noite. O atleta do Sporting é hipótese para o ataque.