O apuramento já garantido pelo Arsenal para a fase de liga da Liga dos Campeões de 2026/27 permite ao Sporting garantir mais um milhão de euros pela transferência do avançado sueco Viktor Gyökeres para o clube inglês.

Esta era uma das variáveis previstas no negócio entre Sporting e Arsenal, sendo que os leões já tinham antes garantido, no decurso desta época, mais 1,75 milhões de euros em bónus por Gyökeres: 500 mil euros por 20 participações em golos e assistências (quando marcou ao Southampton a 4 de abril) e 1,25 milhões de euros por 20 jogos com um mínimo de 45 minutos (registo atingido a 3 de janeiro, ante o Bournemouth).

Estes 2,75 milhões de euros, a juntar aos 65,764 milhões de euros fixos da transferência, permitem ao Sporting ter nesta altura um encaixe aproximado de 68,514 milhões de euros com o avançado internacional sueco.

A contrapartida financeira poderá chegar aproximadamente a um máximo de 76,020 milhões de euros. Isto porque ainda pode haver mais 3,75 milhões de euros por mais três parcelas de 20 jogos cada com pelo menos 45 minutos, mais 500 mil euros por mais 20 participações em golos/assistências e mais três milhões de euros se o Arsenal, nas próximas épocas, conseguir novos apuramentos para a Liga dos Campeões.

Valor pode subir já esta quarta-feira

E o Sporting pode esfregar as mãos de contente mais uma vez já esta quarta-feira, com a possibilidade de encaixar mais 1,25 milhões de euros pelo sueco, no Atlético de Madrid-Arsenal da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Isto porque o atleta nórdico, dos 48 jogos que fez pelo clube esta época, vai num total de 39 jogos com pelo menos 45 minutos de utilização. Ora, se fizer pelo menos 45 minutos na capital espanhola, cumpre mais uma parcela de 20 jogos, que podem fazer os leões encaixar mais 1,25 milhões de euros.

Já uma nova parcela de 500 mil euros por cada 20 participações em golos e assistências continua longe. Isto porque o sueco, depois de marcar ao Southampton, só marcou ao Bournemouth, faltando-lhe por isso mais 19 contribuições para que essa parcela seja atingida.

A divisão dos bónus acordados entre Sporting e Arsenal aquando da transferência de Gyökeres para o Arsenal por €65,7 M:

- Cada 20 jogos (só contam os que jogar 45 minutos no mínimo) rendem 1,25 milhões de euros - até ao limite de 5 milhões (1,25ME já foram garantidos);

- Cada 20 participações em golos e assistências rendem 500 mil euros - até ao limite máximo de 1 milhão (500 mil já foram garantidos);

- Cada qualificação para a fase de Liga da Champions rende 1 milhão de euros - até ao limite de 4 milhões (um milhão de euros já foi garantido).