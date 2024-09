O Sporting partilhou no YouTube, ao final da tarde desta terça-feira, o documentário «Lado a Lado», que traz imagens e testemunhos inéditos sobre a temporada passada (de boa memória para os leões).

Um dos momentos retratados foi o jogo adiado em Vila Nova de Famalicão, em fevereiro, por falta de policiamento. O jogo estava agendado para as 18 horas, passou para as 19h e acabou adiado para maio. Até agora não se sabia, mas o avançado Gyökeres vestiu-se com o equipamento de Franco Israel no balneário, por brincadeira, o que motivou fortes gargalhadas.

«Não fazia ideia do que se estava a passar. À medida que o tempo foi avançando, percebemos que não podia haver jogo. A malta estava lixada, tínhamos o Viktor [Gyökeres] vestido de guarda-redes, todos há muito tempo parados. O Mister [Rúben Amorim] já tinha dito que a equipa que ia jogar já não era surpresa para o Famalicão, tinham tido tempo para se preparar», explica Paulinho, enquanto se veem as imagens de Gyökeres vestido de guarda-redes.

Eis o documentário na íntegra: